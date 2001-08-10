Сахалинская сноубордистка оформила золотой дубль на Чемпионате мира

Сахалинская сноубордистка София Надыршина завоевала две золотые медали на юниорском Чемпионате мира по сноуборду. Соревнования проходят на горнолыжном курорте Лахталь (Австрия). В состав сборной России вошли 12 спортсменов. В их числе и островная сноубордистка.

На Чемпионате разыгрываются пять комплектов наград в поворотных дисциплинах – в личных соревнованиях юниоров и юниорок в параллельном слаломе и параллельном гигантском слаломе, а также среди смешанных команд (один юниор, одна юниорка) в параллельном слаломе.

19 декабря в параллельном слаломе победили российские спортсмены София Надыршина и Дмитрий Логинов (Красноярский край). Они также одержали победу на следующий день в параллельном гигантском слаломе, положив в копилку сборной России еще две золотые медали.

Напомним, София Надыршина является воспитанницей СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду Сахалинской области и спортсменкой регионального Центра спортивной подготовки. Впереди у девушки командная гонка в параллельном гигантском слаломе.