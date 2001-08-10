Тихоокеанское
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Сахалинская сноубордистка оформила золотой дубль на Чемпионате мира

Сахалинская сноубордистка оформила золотой дубль на Чемпионате мира

Сахалинская сноубордистка София Надыршина завоевала две золотые медали на юниорском Чемпионате мира по сноуборду. Соревнования проходят на горнолыжном курорте Лахталь (Австрия). В состав сборной России вошли 12 спортсменов. В их числе и островная сноубордистка.

На Чемпионате разыгрываются пять комплектов наград в поворотных дисциплинах – в личных соревнованиях юниоров и юниорок в параллельном слаломе и параллельном гигантском слаломе, а также среди смешанных команд (один юниор, одна юниорка) в параллельном слаломе.

19 декабря в параллельном слаломе победили российские спортсмены София Надыршина и Дмитрий Логинов (Красноярский край). Они также одержали победу на следующий день в параллельном гигантском слаломе, положив в копилку сборной России еще две золотые медали.

Напомним, София Надыршина является воспитанницей СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду Сахалинской области и спортсменкой регионального Центра спортивной подготовки. Впереди у девушки командная гонка в параллельном гигантском слаломе.

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