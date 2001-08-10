Юные сахалинцы выявили сильнейших в армейском рукопашном бою

Третий ежегодный турнир по армейскому рукопашному бою среди детей, посвящённый Дню создания ОМОН Росгвардии по Сахалинской области, прошёл в Южно-Сахалинске.

За звание сильнейший соревновались 66 ребят в возрасте от 6 до 12 лет. В связи с эпидобстановкой соревнования были разбиты на два потока: спортсмены 6-9 лет сражались с 11 до 13 часов, 10-13 лет – с 14:00 до 16:00. Также на мероприятии соблюдался пропускной и масочный режимы.

По итогам соревнований в командном зачёте победу одержал военно-спортивный клуб «Буесть» (9 золотых, 5 серебряных, 3 бронзовых медали). Второе место занял ВСК «Ратник» (6 золотых, 5 серебряных, 2 бронзовые медали). Тройку лидеров замкнул ВСК «Викинг» (3 золотых 3 серебряных, 3 бронзовых медали).

Турнир стал заключительным соревнованием для областной федерации рукопашного боя в сезоне 2020 года.