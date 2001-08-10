Тихоокеанское
информационное агентство
22 Декабря 2020
Сегодня 23:06
74,67|91,00|50,28
Валерий Лимаренко: Мы бьемся за Сахалинскую область без аварийного жилья
15:32, Сегодня | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинец взял серебро чемпионата Дальнего Востока по кудо

Сахалинец взял серебро чемпионата Дальнего Востока по кудо

Чемпионат Дальневосточного Федерального Округа по кудо прошёл во Владивостоке.

В соревнованиях приняли участие сильнейшие спортсмены Дальнего Востока. Сахалинскую область на состязания представлял воспитанник сенсея Со Янь Чаль, победитель прошлогоднего чемпионата ДФО Аркадий Крымкин.

В результате боёв островной спортсмен получил травму, но несмотря на неё дошёл до финала и заработал серебряную награду. Вместе с ней Аркадий получил и путёвку на Чемпионат и Первенство России по кудо, которые пройдут в марте 2021 года в Москве.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости спорта Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Назовите главное для вас событие 2020 года.