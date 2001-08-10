Сахалинская сноубордистка трижды стала первой на чемпионате мира

Сахалинская сноубордистка София Надыршина в третий раз оказалась на пьедестале с первым местом на чемпионате мира среди юниоров. На этот раз вместе с Дмитрием Логиновым – спортсменом из Красноярска, у которого в копилке теперь тоже три золота. В заключительный день соревнований в параллельном слаломе-гиганте среди смешанных команд дуэт чемпионов предыдущих двух дней не оставил шанса другим участникам.

Напомним, соревнования проходили на горнолыжном курорте Лахталь (Австрия). В состав сборной России вошли 12 спортсменов, в их числе и островная сноубордистка. На чемпионате разыграли пять комплектов наград в поворотных дисциплинах — в личных соревнованиях юниоров и юниорок в параллельном слаломе и параллельном гигантском слаломе, а также среди смешанных команд (один юниор, одна юниорка) в параллельном слаломе.



- Конечно, все мы рады такому результату. Это самый главный старт у данного возраста. Соня большая молодец. Мы смотрели все трансляции и болели за Соню в первую очередь, но и, конечно, за всю команду России, - прокомментировала результат тренер золотой медалистки Ольга Желтова. - Хочется еще раз поздравить всех. Говорят, под Новый год все мечты сбываются. Вот и хочется в преддверии волшебного праздника пожелать всем сахалинским коллегам высоких результатов. У нас много хороших ребят и отличная поддержка руководства области!



София Надыршина - воспитанница тренеров Ольги и Алексея Желтовых (сахалинская спортшкола по горнолыжному спорту и сноуборду) и спортсменка регионального центра спортивной подготовки.

Отметим, что российская команда выиграла все золото чемпионата – пять первых мест, а также две бронзы.