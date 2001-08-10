Сахалинские спортсмены сразились в турнире по вольной борьбе
Региональный турнир по вольной борьбе среди юношей и девушек, памяти тренера-преподавателя мастера спорта СССР П. А. Кельмяшкина прошел в Южно-Сахалинске. Соревнования прошли на базе СШОР по греко-римской борьбе и собрали 115 участников.
Состязания проводят ежегодно начиная с 2009 года. Спортсмены из областного центра, Ноглик, Тымовска, Невельска, Анивы, Корсакова и Шахтерска оспаривали победу в нескольких весовых и возрастных категориях. Так, девочки и девушки состязались в весе от 36 до 55+ кг, юноши от 38 и свыше 85, а мужчины от 57 до 125 кг.
- Соревнования прошли в хорошем ритме. Судейская бригада отработала очень слажено, а участники выступили достойно. В рамках этого турнира мы подвели итоги года. Результаты этих состязаний учтут при отборе на дальневосточные соревнования, - отметил президент областной федерации спортивной борьбы Михаил Строков.
Как рассказали в региональном Минспорта, участники состязаний разыграли 26 комплектов медалей. По итогам турнира лидерами в своих категориях среди девушек стали Александра Полякова (36 кг), Диана Катрич (50 кг), Дарина Иванова (55 кг), Алеся Козленко (свыше 55 кг) и Альбина Батталова (42 кг), которая также получила награду за лучшую технику.
Среди юношей золотые медали завоевали Максим Шанинский (38 кг), Владимир Шеварев (41 кг), Максим Евдокимов (48 кг), Гасан Рамазанов (52 кг), Махмасаид Азизов (57 кг), Владимир Цимбаленко (62 кг), Валерий Бочкарев (68 кг), Илья Бакутин (75 кг), Никита Давыденко (85 кг), Евгений Куликов (свыше 85 кг) и обладатель награды за лучшую технику Руслан Маклаков (44 кг).
Лучшими среди мужчин стали Бежендей Барбак (57 кг), Саэнчебек Матчетов (61 кг), Таймураз Тамаев (65 кг) Игорь Ким (74 кг), Сослан Хетеев (86 кг), Александр Ефтеев (92 кг), Арсен Тегетаев (125 кг), Максим Симоненко (97 кг), Бекисан Джамбулов (79 кг), а также Батраз Тедеев (70 кг), показавший лучшую технику.
Призеров наградили кубками, медалями и памятными сувенирами. Следующие областные соревнования по вольной борьбе пройдут 9 января 2021 года.
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