Тихоокеанское
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25 Декабря 2020
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13:42, Сегодня | Новости спорта Сахалина и Курил

Областные соревнования по мас-рестлингу пройдут в Поронайске

Областные соревнования по мас-рестлингу пройдут в Поронайске

Чемпионат и Первенство области по мас-рестлингу проведут 26 декабря. Оспаривать победу будут атлеты из Поронайска, Южно-Сахалинска и Тымовского.

В состязаниях примут участие порядка 50 спортсменов от 12 лет. Чемпионат и Первенство области проведут в спортшколе Поронайска по адресу: ул. 2-я Восточная, 27а. Начало в 10.00.

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