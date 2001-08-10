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13:42, Сегодня | Новости спорта Сахалина и Курил
Областные соревнования по мас-рестлингу пройдут в Поронайске
Чемпионат и Первенство области по мас-рестлингу проведут 26 декабря. Оспаривать победу будут атлеты из Поронайска, Южно-Сахалинска и Тымовского.
В состязаниях примут участие порядка 50 спортсменов от 12 лет. Чемпионат и Первенство области проведут в спортшколе Поронайска по адресу: ул. 2-я Восточная, 27а. Начало в 10.00.
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