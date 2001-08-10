«Сахалинские Акулы» сыграют с «Крыльями Советов» из Москвы

Заключительные матчи "Сахалинских Акул" в этом году состоятся 28 и 29 декабря. В эти дни на льду "Арены Сити" островитяне примут "Крылья Советов" из Москвы.

"Крылья Советов" — команда по хоккею с шайбой из Москвы. Клуб был основан в 1947 году, в сезоне 1953/1954 выступал под названием "Зенит". В 1999 году после вылета в ВХЛ в названии клуба появилось наименование спонсора "Крылья Советов-ВИЛС". В 2008 году произошёл раскол на МХК "Крылья Советов" и ПХК "Крылья Советов", однако в 2010 году состоялось объединение двух команд. После сезона 2010/2011 проведённого в ВХЛ, клуб был исключён из лиги, не сумев предоставить финансовых гарантий.

Тем временам "Сахалинские Акулы" продолжают серию домашних матчей. На прошлой неделе островитяне провели матчи с "Амурскими Тиграми". Первый этап Дальневосточного Дерби остался за хабаровским соперником (2:4), во втором "Акулы" взяли реванш с сухим счётом (3:0).

Между собой команды встречались лишь в прошлом сезоне. Из 4 игр "Акулы" одержали 1 победу в Сетуни.

Всех желающих ждут на заключительных играх уходящего года. Вход свободный, при себе иметь средства индивидуальной защиты, сообщает пресс-атташе островной команды.