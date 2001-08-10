Первенство и чемпионат Сахалинской области по мас-рестлингу собрали 50 участников
В Поронайске прошли первенство и чемпионат Сахалинской области по мас-рестлингу. Параллельно с состязаниями состоялся фестиваль среди традиционных народов по мас-рестлингу в абсолютной весовой категории.
В соревнованиях приняли участие 50 спортсменов из Поронайска, Тымовского, Анивы, Южно-Сахалинска.
- Можно с уверенностью сказать, что число занимающихся национальным видом спорта Якутии растет. И уровень подготовки стал лучше – были захватывающие поединки с профессиональными приемами борьбы, - отметил президент федерации мас-рестлинга Евгений Борозна.
Первые места заняли следующие участники: до 50 кг – Анастасия Киселева; до 60 кг – Дмитрий Филиппов; до 80 кг – Олег Бойцов; до 70 кг (18-19 лет) – Ырыс Тапаа; до 80 кг (16-17 лет) – Никита Коваленко; до 70 кг (девушки 13-15 лет) – Анастасия Син; до 60 кг (девушки 12-15 лет) – Юлия Мажорова; 80+ кг (девушки) – Елена Женжеруха. До 60 кг (юноши) – Артем Тадышев; до 70 кг (юноши) Чуу Аржан; до 70 кг (мужчины) Игорь Кислицын; до 90 кг (мужчины) Николай Иванов. Среди девушек в абсолютной весовой категории победила Полина Купцова, среди мужчин – Николай Бабич.
Первенство и чемпионат по мас-рестлингу организованы силами министерства спорта Сахалинской области, региональной спортивной федерации мас-рестлинга, центра спортивной подготовки и администрации Поронайского района.
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