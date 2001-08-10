Тихоокеанское
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11:32, Сегодня | Новости спорта Сахалина и Курил

4 медали взяли сахалинские дзюдоисты на состязаниях в Краснодарском крае

4 медали взяли сахалинские дзюдоисты на состязаниях в Краснодарском крае

Воспитанники сахалинской спортшколы самбо и дзюдо проходят учебно-тренировочные сборы (УТС) в Лабинске. Они занимаются на базе центра олимпийской подготовки.

- Место проведения УТС выбрано не случайно. В стенах этого спортучреждения подготовлено пять мастеров спорта международного класса по дзюдо, 28 мастеров спорта и 41 КМС. Многие воспитанники центра входят в составы сборных команд Краснодарского края и России, - пояснили в островной спортивной школе.

Под руководством своего наставника Олега Богданова в Лабинске тренируются Даниэль Бердикулов, Кирилл Уваров, Рустам Гуляев и Богдан Тяпшев.

В один из дней сахалинские спортсмены получили соревновательную практику, приняв участие в открытом дне борьбы. Их соперниками были борцы из девяти команд Краснодарского края.

- Всем нашим дзюдоистам удалось пробиться с тройку призеров. Рустам Гуляев стал победителем в весовой категории до 55 кг. В этом же весе Богдан Тяпшев был награжден за третье место. Даниэль Бердикулов завоевал серебряную медаль в категории до 60 кг, а Кирилл Уваров повторил его успех в весовой категории свыше 60 кг, - рассказал тренер.

 Как отмечают в сахалинской федерации дзюдо и самбо, спортсмены помимо тренировок и соревнований посетили музей, а также побывали на термальных источниках.

 

 

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