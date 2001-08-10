«Сахалинские Акулы» уступили «Крыльям Советов»

"Сахалинские Акулы" провели первый матч серии с "Крыльями Советов". Накануне, 28 декабря, встреча завершилась победой гостей со счётом 2:4.

Как рассказывают в островном министерстве спорта, сахалинцы с первых секунд включились в игру. Им понадобилось всего 26 секунд, чтобы открыть счёт встречи.

"Автором первой шайбы в составе островной молодёжки стал Филипп Кнауб, передачи на себя записали Булат Миннеханов и Даниил Мельник. Практически весь период прошёл ровно, "Крылья Советов" долго не могли вернуться в игру, пока Данила Белов не был наказан большим и дисциплинарным штрафом до конца матча. Почти 2 минуты "Акулы" держали оборону при численном преимуществе гостей, но те, всё же сумели разыграть лишнего незадолго до перерыва", - рассказывают в ведомстве.

На старте второй двадцатиминутки "Крылья Советов" чуть было не записали вторую шайбу на свой счёт, однако после видеопросмотра игрового момента она не была засчитана, так как не пересекла линию ворот. "Акулам" выпал шанс сыграть сперва с перевесом в одного полевого игрока, а после и в формате 5 на 3, но большинство им реализовать не удалось.

Более успешными хозяева площадки оказались в равных составах. Защитник Александр Баранов точным броском поразил ворота Максима Клоберданца, а Миннеханов и Мельник оформили ассистенские дубли. Спустя 4 минуты гости сравняли счёт, а под конец игрового момента вырвались вперёд.

"Акулы" после перерыва провели несколько акцентированных атак, но до конца реализовать их ни у кого из сахалинских игроков не получилось. Финальную точку в противостоянии команд поставили хоккеисты "Крыльев Советов", забросив четвёртую шайбу в ворота Кирилла Кузьменко.

Повторная встреча между "Сахалинскими Акулами" и "Крыльями Советов" состоится сегодня, 29 декабря, в 19:00. Этот матч станет заключительным в 2020 году.

Вход свободный, при себе иметь средства индивидуальной защиты.