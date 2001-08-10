«Сахалинские Акулы» обыграли «Крылья Советов»

29 декабря «Сахалинские Акулы» провели заключительный матч уходящего года. Хозяева льда сделали настоящий подарок своим болельщикам, одержав победу над «Крыльями Советов» со счётом 4:1.

Игра с самого начала выдалась иначе, чем днём ранее. «Крылышки» действовали решительнее и на 7 минуте со старта матча открыли счёт. Позже Булат Миннеханов и Андрей Екимов обменялись грубостями, за что оба присели в штраф-боксы, но в формате 4 на 4 цифры на табло не изменились. А вот уже в полных составах «Акулы» сумели отличиться. С передачи Георгия Марченко Станислав Баснев сравнял шансы команд на победу.

Во второй двадцатиминутке гости продолжали активно штурмовать ворота Кирилла Кузьменко, но островной голкипер был настроен серьёзно и не позволил сопернику огорчить свою команду. Не удалось вырваться вперёд и «Акулам». Игроки обоих коллективов поочередно оставались в меньшинстве. Но и это не повлияло на ход матча.

Заключительный период стал переломным для «Крыльев Советов». На 6 с половиной минуте игрового отрезка Даниил Мельник вывел Акул вперёд. А спустя 9 секунд отличился шайбой в воротах максима Клоберданца и Милан Зинатуллин, который, к слову, ассистировал Мельнику в предыдущем голе. Градус напряжения на льду нарастал, хоккеистыначали всё чаще устраивать потасовки между собой и зарабатывать штрафные минуты. Завладев численным преимуществом, «Крылья» пошли ва-банк, заменив вратаря полевым игроком. Но всё тщетно. Гости сумели лишь заработать штраф. Финальный аккорд, играя вчетвером против четверых, сыграл Булат Миннеханов, забросивший победную шайбу в прошедшей встрече.

Под оглушительные восторженные крики своих болельщиков, «Сахалинские Акулы» устроили настоящее шоу на льду. На этой прекрасной ноте островная команда завершает 2020ый год.

Следующие матчи сахалинские хоккеисты проведут на домашнем льду против петербуржского «Динамо» 7 и 8 января 2021 года.