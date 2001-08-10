«Сахалинские Акулы» обыграли «Крылья Советов»
29 декабря «Сахалинские Акулы» провели заключительный матч уходящего года. Хозяева льда сделали настоящий подарок своим болельщикам, одержав победу над «Крыльями Советов» со счётом 4:1.
Игра с самого начала выдалась иначе, чем днём ранее. «Крылышки» действовали решительнее и на 7 минуте со старта матча открыли счёт. Позже Булат Миннеханов и Андрей Екимов обменялись грубостями, за что оба присели в штраф-боксы, но в формате 4 на 4 цифры на табло не изменились. А вот уже в полных составах «Акулы» сумели отличиться. С передачи Георгия Марченко Станислав Баснев сравнял шансы команд на победу.
Во второй двадцатиминутке гости продолжали активно штурмовать ворота Кирилла Кузьменко, но островной голкипер был настроен серьёзно и не позволил сопернику огорчить свою команду. Не удалось вырваться вперёд и «Акулам». Игроки обоих коллективов поочередно оставались в меньшинстве. Но и это не повлияло на ход матча.
Заключительный период стал переломным для «Крыльев Советов». На 6 с половиной минуте игрового отрезка Даниил Мельник вывел Акул вперёд. А спустя 9 секунд отличился шайбой в воротах максима Клоберданца и Милан Зинатуллин, который, к слову, ассистировал Мельнику в предыдущем голе. Градус напряжения на льду нарастал, хоккеистыначали всё чаще устраивать потасовки между собой и зарабатывать штрафные минуты. Завладев численным преимуществом, «Крылья» пошли ва-банк, заменив вратаря полевым игроком. Но всё тщетно. Гости сумели лишь заработать штраф. Финальный аккорд, играя вчетвером против четверых, сыграл Булат Миннеханов, забросивший победную шайбу в прошедшей встрече.
Под оглушительные восторженные крики своих болельщиков, «Сахалинские Акулы» устроили настоящее шоу на льду. На этой прекрасной ноте островная команда завершает 2020ый год.
Следующие матчи сахалинские хоккеисты проведут на домашнем льду против петербуржского «Динамо» 7 и 8 января 2021 года.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
09:34 Сегодня COVID-19 за сутки подхватил 161 человек в Сахалинской области
10:12 Сегодня В городском парке Южно-Сахалинска появился светомузыкальный тоннель
10:42 Сегодня Дед Мороз и Снегурочка поздравили маленьких пациентов и медиков областной детской больницы
- 11:04 Сегодня 264 врача трудоустроились в Сахалинской области в 2020 году
14:32 23 Декабря На Компроспекте возможны временные отключения светофоров
17:42 23 Декабря 20 семей из сахалинского села на следующей неделе отметят новоселье
10:12 24 Декабря Луговое и частный сектор Южно-Сахалинска останутся 24 декабря без света
15:04 24 Декабря Празднование 60-летия «Горного воздуха» пройдет 27 декабря
16:12 30 Ноября Ветер и слабая метель ожидаются в Охинском районе
- 17:54 4 Декабря Аленьков: сахалинские команды разработали более 15 проектов в рамках Программы КЛИК
10:12 2 Декабря На пересечении улиц Железнодорожная и Пуркаева установили светофор
17:12 11 Декабря На главной сахалинской ёлке 12 декабря зажгут новогодние огни
Выбор редакции
- 13:12 Сегодня МРОТ повысят в 2021 году в Сахалинской области
- 16:32 25 Декабря В следующем году у россиян будет 7 коротких рабочих недель
- 14:32 21 Декабря Дальневосточникам предлагают выбрать название единой региональной авиакомпании
- 17:54 4 Декабря Аленьков: сахалинские команды разработали более 15 проектов в рамках Программы КЛИК
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
10:32 13 Октября Об опасности ротавирусной инфекции рассказала главный внештатный инфекционист Сахалинской области
11:14 18 Сентября Комментарий о книге «Си Цзиньпин о государственном управлении»
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
- 10:32 2 Июня Правительство разработало план восстановления занятости и доходов россиян
Опрос
Назовите главное для вас событие 2020 года.