Тихоокеанское
информационное агентство
30 Декабря 2020
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15:32, Сегодня | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинка стала первым в регионе мастером спорта России по мас-рестлингу

Сахалинка стала первым в регионе мастером спорта России по мас-рестлингу

Сахалинке Анастасии Плотниковой приказом Минспорта России № 135 НГ присвоили звание мастера спорта России по мас-рестлингу.

-  В 2019 году воспитанница тренера спортшколы Поронайска Евгения Борозны приняла участие в чемпионате России, который прошёл в Чебоксарах. По итогам соревнований Анастасия заработала бронзовую медаль и выполнила норматив мастера спорта, - отметили в островном министерстве спорта.

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