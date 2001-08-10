Более ста сахалинцев вышли на старт в первый день Декады спорта
Легкоатлетический кросс «Новогодний забег» в рамках сахалинской Декады спорта-2021 прошёл в Южно-Сахалинске.
В городском парке культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина 2 января собралось 114 сахалинцев, желающих проверить свои силы в беге. В зависимости от возраста, им предстояло преодолеть одну из двух дистанций: 1000 или 2500 метров.
- Мы все знаем, что движение – это жизнь. Конечно, сегодня морозно и многие, возможно, предпочли бы в выходной день остаться дома, в кровати, но я считаю, что выспаться мы всегда успеем, - рассказала участница соревнований Елена Бурикова.
Перед началом забега для всех пришедших провели зарядку, после чего был дан старт сначала самым юным и самым возрастным участникам, а потом и остальным спортсменам.
- Забег прошёл легко, несмотря на холод. Если ты тренируешься каждый день, а я занимаюсь бегом уже 50 лет, то любая погода нипочём, - поделился впечатлениями 66-летний Александр Логунов.
По итогам соревнований первые места в своих возрастных группах заняли Юлия Коломеец, Елена Сурмина, Елена Полякова, Артём Мордовин, Олег Колмогоров, Николай Поляков, Дарья Петренко, Роман Мирошниченко, Матвей Берников, Георгий Павлюк, Александр Шпаньков, Ульяна Добровольская, Юрий Лагун, Лариса Жук и Максим Забелин.
Победители и призёры соревнований получили дипломы, медали и кубки.
Также после окончания забега прошёл розыгрыш от спортивного магазина «Proдвижение» и партнёра мероприятия информационного агентства «Комсомольская правда». «Proдвижение» продолжит розыгрыш сертификатов номиналом 3000 рублей на приобретение товаров магазина и на следующих соревнованиях в рамках Декады спорта-2021.
Всем участникам забега вручили сертификаты и первую часть медали-паззла. Напомним, такая медаль состоит из четырёх деталей, каждая из которых выдаётся за участие в Декаде спорта. Следующую часть можно будет получить, поучаствовав в «Лыжном забеге», который пройдёт на лыжной базе села Троицкое 4 января. Начало соревнований в 11:00.
Также Декада спорта продолжится 6 и 8 января на СТК «Горный воздух», где пройдут состязания по сноуборду «Рождественская параллель» и горным лыжам «Рождественский слалом».
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
11:32 28 Декабря Какие законы вступают в силу в январе
15:32 28 Декабря В Невельске во вторник отключат воду
- 16:12 29 Декабря Сахалинцев приглашают к участию в конкурсе социальных проектов
16:42 29 Декабря Сахалинская область готовится к Всероссийской переписи населения
- 17:54 4 Декабря Аленьков: сахалинские команды разработали более 15 проектов в рамках Программы КЛИК
17:12 11 Декабря На главной сахалинской ёлке 12 декабря зажгут новогодние огни
10:42 16 Декабря Движение по железнодорожному переезду в Южно-Сахалинске перекроют
14:32 15 Декабря 16 декабря на территории девяти районов Сахалинской области ожидается метель
Выбор редакции
- 13:12 30 Декабря МРОТ повысят в 2021 году в Сахалинской области
- 16:32 25 Декабря В следующем году у россиян будет 7 коротких рабочих недель
- 14:32 21 Декабря Дальневосточникам предлагают выбрать название единой региональной авиакомпании
- 17:54 4 Декабря Аленьков: сахалинские команды разработали более 15 проектов в рамках Программы КЛИК
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
10:32 13 Октября Об опасности ротавирусной инфекции рассказала главный внештатный инфекционист Сахалинской области
11:14 18 Сентября Комментарий о книге «Си Цзиньпин о государственном управлении»
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
- 10:32 2 Июня Правительство разработало план восстановления занятости и доходов россиян
Опрос
Назовите главное для вас событие 2020 года.