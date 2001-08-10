Более ста сахалинцев вышли на старт в первый день Декады спорта

Легкоатлетический кросс «Новогодний забег» в рамках сахалинской Декады спорта-2021 прошёл в Южно-Сахалинске.

В городском парке культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина 2 января собралось 114 сахалинцев, желающих проверить свои силы в беге. В зависимости от возраста, им предстояло преодолеть одну из двух дистанций: 1000 или 2500 метров.

- Мы все знаем, что движение – это жизнь. Конечно, сегодня морозно и многие, возможно, предпочли бы в выходной день остаться дома, в кровати, но я считаю, что выспаться мы всегда успеем, - рассказала участница соревнований Елена Бурикова.

Перед началом забега для всех пришедших провели зарядку, после чего был дан старт сначала самым юным и самым возрастным участникам, а потом и остальным спортсменам.

- Забег прошёл легко, несмотря на холод. Если ты тренируешься каждый день, а я занимаюсь бегом уже 50 лет, то любая погода нипочём, - поделился впечатлениями 66-летний Александр Логунов.

По итогам соревнований первые места в своих возрастных группах заняли Юлия Коломеец, Елена Сурмина, Елена Полякова, Артём Мордовин, Олег Колмогоров, Николай Поляков, Дарья Петренко, Роман Мирошниченко, Матвей Берников, Георгий Павлюк, Александр Шпаньков, Ульяна Добровольская, Юрий Лагун, Лариса Жук и Максим Забелин.

Победители и призёры соревнований получили дипломы, медали и кубки.

Также после окончания забега прошёл розыгрыш от спортивного магазина «Proдвижение» и партнёра мероприятия информационного агентства «Комсомольская правда». «Proдвижение» продолжит розыгрыш сертификатов номиналом 3000 рублей на приобретение товаров магазина и на следующих соревнованиях в рамках Декады спорта-2021.

Всем участникам забега вручили сертификаты и первую часть медали-паззла. Напомним, такая медаль состоит из четырёх деталей, каждая из которых выдаётся за участие в Декаде спорта. Следующую часть можно будет получить, поучаствовав в «Лыжном забеге», который пройдёт на лыжной базе села Троицкое 4 января. Начало соревнований в 11:00.

Также Декада спорта продолжится 6 и 8 января на СТК «Горный воздух», где пройдут состязания по сноуборду «Рождественская параллель» и горным лыжам «Рождественский слалом».