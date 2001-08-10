«Сахалинские Акулы» сыграют домашние матчи с «Динамо Санкт-Петербург»

7 и 8 января «Сахалинские Акулы» проведут первые домашние матчи в Новом году. Соперником островитян станет «Динамо Санкт-Петербург».

«Динамо Санкт-Петербург» - молодёжная команда по хоккею с шайбой из одноимённого города, выступающая на Чемпионате МХЛ с 2013 года. Бронзовый призёр МХЛ сезона 2015/2016, трёхкратный обладатель Кубка им. В.А. Быстрова (2017,2018, 2019), серебряный призёр Турнира им. Николая Маслова в 2019 г. и Турнира им. П.И. Беляева в 2014 и 2015 гг.

В текущем сезоне петербуржская команда провела уже 42 встречи, заработала 50 очков и обосновалась на 8 строчке турнирной таблицы Париматч МХЛ Западной конференции.

Последние матчи «Динамо» провели на домашней арене против московского «Спартака», которому дважды уступили (2:5; 3:5).

Лучший бомбардир команды Пётр Яковлев. В личном активе нападающего 30 (12+18) очков, набранных в 42 играх.

«Сахалинские Акулы» продолжают домашнюю серию матчей. Их предыдущим соперником стали «Крылья Советов». Первая игра осталась за москвичами (2:4), а во второй островитяне взяли красивейший реванш (4:1).

«Акулы» по-прежнему остаются на 15 строчке таблицы конференции Запад. В командном зачёте островитян 22 очка за 42 матча.

Звание лучшего бомбардира закрепил за собой Булат Миннеханов. Нападающий набрал 22 (10+12) очка в 41 встрече.

За всю историю участия в чемпионате МХЛ команды провели между собой 10 матчей. «Акулам» удавалось обыграть «Динамо» трижды. Последний раз - в этом сезоне в Санкт-Петербурге. Во второй встрече выездной серии, островной коллектив одолел хозяев площадки по буллитам со счётом 1:2.

Всех желающих ждут 7 и 8 января в 14:00 в ЛК «Арена Сити». Вход свободный.