Дворовые команды по хоккею приняли участие в новогоднем турнире
Юные представители южно-сахалинского дворового хоккея провели первый в этом году турнир, приуроченный празднованию Нового года в рамках «Декады спорта». Побороться за звание сильнейшей дружины вызвались ребята из команды «Южный-41» и сборная команда из хоккеистов планировочных районов «Спортивный город».
С первых минут матча инициативу на льду захватили «хозяева» площадки — ребята из команды «Южный-41». Первый период завершился со счетом 2-1 в пользу «южан». Во втором периоде счет увеличился до 4-2 также в их пользу.
И только в третьем периоде «гостям» удалось найти свою игру и с помощью точного кистевого броска Валерия Кейша сравнять счет до 4-4. Все зрители уже предвкушали увидеть серию буллитов, но за 2 минуты до финального свистка судьи, «хозяевам» удалось прорваться сквозь защиту соперника и пробить голкипера сборной «Спортивного города».
Таким образом, в напряженной борьбе со счетом 5-4 победу одержали хоккеисты «Южный-41». На церемонии награждения победители и призеры были отмечены грамотами и медалями организатора соревнований МАУ «Спортивный город» и сладкими призами.
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