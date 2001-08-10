«Сахалинские Акулы» попробуют взять реванш в матче с питерским «Динамо»
Сегодня, 8 января, в 14:00 в ледовом комплексе «Арена Сити» в Южно-Сахалинске состоится повторный матч между местной хоккейной командой и гостями из Санкт-Петербурга. Накануне «Динамо» выиграло со счётом 1:0.
Как сообщила пресс-атташе «Сахалинских Акул» Валентина Окунская, встреча 7-го числа началась на довольно высоких скоростях. Гости пытались навязать свою игру, но Кирилл Кузьменко надёжно защищал свои владения. Петербуржцы, тем временем, стали ошибаться, и заработали в уже первой половине периода два удаления с небольшим промежутком. Сахалинцы сразу перехватили инициативу в свои руки, но вырваться вперёд по счёту не смогли, хоть и нанесли несколько серьёзных бросков по воротам Ивана Сапожникова.
В первой четверти второго игрового отрезка «Акулы» заработали удаление. Достаточно быстро «Динамо» разыграли лишнего. Заброшенная шайба вызвала сомнения у судей, однако после видеопросмотра её всё же засчитали. Следующее меньшинство для хозяев площадки прошло без последствий, но и свой шанс на реализацию большинства они упустили.
Третий период по игре остался полностью за «Сахалинскими Акулами». Они практически не давали сопернику покинуть свою зону, проводили острые акцентированные атаки, но реализовать голевые моменты, увы, не смогли.
Пресс-атташе добавила, что вход на сегодняшний матч - свободный.
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