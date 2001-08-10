Тихоокеанское
информационное агентство
9 Января 2021
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16:14, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

"Рождественский слалом" в Южно-Сахалинске перенесли из-за сильного ветра

"Рождественский слалом", который должен был состояться сегодня, 8 января, организаторы перенесли на субботу 9-го. Отложить соревнования на средней станции "Горного воздуха" в дисциплине слалом-гигант пришлось из-за сильного северного ветра. 

Соответственно, на день позже завершится "Декада спорта 2021", длившаяся со 2 января. Как уже сообщало astv.ru, она включает четыре физкультурных мероприятия: кроме "Рождественского слалома", также новогодний забег в городском парке Южно-Сахалинска, лыжный забег в Троицком и "Рождественскую параллель". 

Завтра выдавать стартовые номера участникам будут с 9 до 10 часов утра, а парад открытия начнётся в 11:00. 

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