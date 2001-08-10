В Южно-Сахалинске определяют сильнейшего в муниципальном этапе турнира «Золотая шайба»
В областном центре проходят игры муниципального этапа всероссийского турнира "Золотая шайба" им. А.В.Тарасова. На участие в престижных соревнованиях, приуроченных к проведению «Декады спорта», заявились 11 хоккейных дружин Южно-Сахалинска. Игры турнира проходят на льду комплекса «Арена сити».
Наряду с профессиональными командами «Арена-Мастер» и «Кристалл», тренирующихся на крытых ледовых площадках, за путевку на областной этап боролась и любительская дворовая команда «Чирки».
Первые игры прошли между командами средней группы 11-12 лет — «Чирки-2008», «Арена-Мастер-2008», «Кристалл-2008» и двумя составами «Арена-Мастер-2009».
К большому сожалению дворовых хоккеистов из команды «Чирки-2008», игра против более опытных ребят из «Арены-Мастер-2008», завершилась разгромным поражением для «любителей» со счетом 0-17 в пользу «профессионалов».
В матче за 3 место удача оказалась на стороне представителей спортивной школы «Кристалл», одолевших своих более младших оппонентов из муниципальной спортивной школы игровых видов спорта со счетом 4-3.
В финале зрителей ждало решительное противостояние двух тренеров отделения хоккея спортивной школы игровых видов спорта - Матея Дубецки и Кирилла Громова. Более младшие воспитанники Кирилла Громова из коллектива «Арена-мастер-2009» не смогли устоять натиску своих старших товарищей из команды «Арена-Мастер-2008» и уступили путевку на областной этап со счетом 2-9.
Ярким на моменты выдался финал старшей группы, в котором встретились хоккеисты команд «Кристалл-2006» и «Кристалл-2007». Подопечные Александра Скворцова (Кристалл-2006) с первых секунд матча задали высокую планку игры, понимая, что только это поможет им обойти экс-чемпионов всероссийского турнира, воспитанников Константина Пятакова.
Несмотря на все старания «скворцовцев», основное время закончилось со счетом 3-3, после чего была назначена серия буллитов. По правилам хоккея каждой команде было отведено по 5 бросков в створ ворот, по итогам которых ворота поразили по одному разу Антон Плехов («Кристалл-2006») и Иван Оскорбин («Кристалл-2007»). В дополнительных буллитах до первого гола, победной шайбой отметился игрок «Кристалла-2007» Георгий Осипов, принесший своей команде победу в непростой игре.
Игры младшей возрастной группы пройдут с 16 по 17 января с 10:00 на льду комплекса «Арена сити». Завершится муниципальный этап 17 января финальной игрой, которая состоится в 10:00, после чего пройдет торжественная церемония награждения участников.
Напомним, что в прошлом сезоне на всероссийском финале "Золотой шайбы" в Сочи сахалинская команда «Кристалл-2007» заняла первое место, обыграв действующих чемпионов из Мурома со счетом 5:0.
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