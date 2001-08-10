«Сахалинские Акулы» сразятся с командой из Петербурга 11 и 12 января

11 и 12 января «Сахалинские Акулы» сразятся на льду «Арены Сити» с очередным соперником из Санкт-Петербурга – «СКА-Варягами». Обе встречи пройдут в 19:00. Вход свободный.

«СКА-Варяги» — молодёжная команда по хоккею с шайбой из Ленинградской области, основанная в 2014 году на базе хоккейной школы «Варяги». С сезона 2014/2015 входит в систему ХК СКА (Санкт-Петербург).

В текущем сезоне «Варяги» провели уже 42 матча, набрали 32 очка и расположились на 13 месте таблицы Западной конференции.

Петербуржцы на прошлой неделе играли во Владивостоке с «Тайфуном». В первой встрече им удалось одержать победу в серии послематчевых бросков, а во второй приморцы взяли реванш в основное время (3:2).

Лучший бомбардир команды Кирилл Танков. Нападающий не пропустил ни одного матча в составе своей команды и заработал 31 (13+18) очко.

«Сахалинские Акулы» продолжают домашнюю серию матчей. Островитяне накануне отыграли против «Динамо» из Санкт-Петербурга. Первая встреча осталась за гостями (0:1), во второй «Акулы» выиграли по буллитам (1:0). За плечами островного коллектива 44 проведённых матча, 24 очка и 15 строчка турнирной таблицы.

Булат Миннеханов удерживает статус лучшего бомбардира команды. На его личном счету 22 (10+12) очка за 43 встречи.

«Сахалинские Акулы» сыграли со «СКА-Варягами» 6 матчей. Дважды островитяне побеждали, дважды – в прошлом сезоне.