Сахалинские «летающие лыжники» завоевали медали Кубка России

В минувшие выходные в Уфе прошли 3 и 4 этапы Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина. В соревнованиях приняли участие сильнейшие спортсмены со всей страны.

Сахалинец Александр Баженов стал победителем дважды, выиграв золотые медали третьего и четвёртого этапа.

В субботу на трамплине К-85, Александр совершил два прыжка на 96 м и 91.5 м, набрав 30 баллов в итоговый рейтинг.

В рамках 4 этапа кубка России, на этом же трамплине, выполнил прыжки на 87,5 м и 94,5 м, также заработав 30 баллов.

Ещё один островной спортсмен Никита Лобода стал обладателем серебряной награды 4 этапа Кубка России. В его активе прыжки на 86,5 м и 91 м. Днем ранее, на третьем этапе Никита занял 5 место.