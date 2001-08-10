Участники первенства области поборолись за места в сборной команде островного региона
В Южно-Сахалинске состоялось первенство островного региона по греко-римской борьбе. На ковер вышли спортсмены в возрасте не старше 18 лет.
- В первенстве участвовали борцы из Анивы, Невельска, Ноглик, Поронайска, Шахтерска, Южно-Курильска и областной столицы. Они разыграли девять комплектов медалей, – рассказывает главный судья соревнований Олег Накагава.
Пять золотых наград оказалось в активе «греко-римлян» из Южно-Сахалинска. Отличились Артем Ахмадеев (до 51 кг), Радик Ахатов (до 55 кг), Владислав Шапорев (до 80 кг), Матвей Чифуров (до 92 кг), Алексей Нестеров (до 110 кг).
Три раза на верхнюю ступень пьедестала почета поднимались борцы из Анивы: Вячеслав Алексеенко (до 60 кг), Яков Ян (до 65 кг), Даниил Завитаев (до 71 кг). А в весе до 48 кг первенствовал Никита Урманов из пгт. Ноглики.
Победителей первенства области подготовили тренеры Олег Накагава, Евгений Савинов, Евгений Иванов, Александр Огарков, Хон У Сик, Эдуард Зарюта.
- По итогам соревнований будет сформирована сборная команда Сахалинской области для участия в первенстве ДФО по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет. Эти состязания пройдут в конце января во Владивостоке, - резюмировал Олег Накагава.
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