"СКА-Варяги" из Санкт-Петербурга обыграли "Сахалинских Акул"
"Сахалинские Акулы" встретили на домашнем льду команду из Санкт-Петербурга "СКА-Варяги". Накануне матч завершился победой гостей в овертайме со счётом 2:3.
- "Варяги" с первых минут начали активно атаковать владения Кирилла Кузьменко, но островной голкипер с лёгкостью отражал все броски. Ровно на 3 минуте встречи "Акулы" остались в меньшинстве, однако гости не смогли ничего придумать. Хозяева же, заиграв в равных составах, почти сразу открыли счёт. Даниил Мельник отобрал шайбу у соперника, вышел 1 на 1 с вратарём и вывел островной коллектив вперёд. Ещё несколько голевых моментов создали хозяева площадки в зоне "СКА-Варягов", однако реализовать их не удалось.
После перерыва "Сахалинские акулы" продолжили давление на чужие ворота - это сначала привело к буллиту, который не реализовал Данила Гроза, а потом и к голу Александра Морозова.
К сожалению болельщиков островной команды, гостям достаточно быстро удалось не только отквитать одну шайбу, но и сравнять цифры на табло.
Все силы "Акул" в третьем периоде были брошены на то, чтобы победить. Несколько раз за двадцатиминутку они были близки к этому, но разобраться с соперником в основное время не получилось.
Исход встречи разрешился в овертайме. Практически в самом начале "Варяги" завладели численным преимуществом и реализовали лишнего к середине дополнительного периода, - рассказала пресс-атташе сахалинской команды.
Островитяне заработали в актив одно очко для турнирной таблицы и уже сегодня, 12 января, попробуют взять реванш у "СКА-Варягов" в 19:00 на льду "Арены Сити".
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
10:43 6 Января Ещё 142 сахалинца и курильчанина заразились коронавирусом
08:32 6 Января От коронавируса умерла жительница Углегорска
- 16:14 6 Января Молодой сахалинец обчистил сумку пенсионерки
14:34 6 Января По 10 тысяч гостей в день принимает Городской парк Южно-Сахалинска
10:42 16 Декабря Движение по железнодорожному переезду в Южно-Сахалинске перекроют
14:32 15 Декабря 16 декабря на территории девяти районов Сахалинской области ожидается метель
14:32 21 Декабря Дальневосточникам предлагают выбрать название единой региональной авиакомпании
16:32 25 Декабря В следующем году у россиян будет 7 коротких рабочих недель
Выбор редакции
- 13:12 30 Декабря МРОТ повысят в 2021 году в Сахалинской области
- 16:32 25 Декабря В следующем году у россиян будет 7 коротких рабочих недель
- 14:32 21 Декабря Дальневосточникам предлагают выбрать название единой региональной авиакомпании
- 17:54 4 Декабря Аленьков: сахалинские команды разработали более 15 проектов в рамках Программы КЛИК
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
10:32 13 Октября Об опасности ротавирусной инфекции рассказала главный внештатный инфекционист Сахалинской области
11:14 18 Сентября Комментарий о книге «Си Цзиньпин о государственном управлении»
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
- 10:32 2 Июня Правительство разработало план восстановления занятости и доходов россиян
Опрос
Назовите главное для вас событие 2020 года.