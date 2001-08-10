"СКА-Варяги" из Санкт-Петербурга обыграли "Сахалинских Акул"

"Сахалинские Акулы" встретили на домашнем льду команду из Санкт-Петербурга "СКА-Варяги". Накануне матч завершился победой гостей в овертайме со счётом 2:3.

- "Варяги" с первых минут начали активно атаковать владения Кирилла Кузьменко, но островной голкипер с лёгкостью отражал все броски. Ровно на 3 минуте встречи "Акулы" остались в меньшинстве, однако гости не смогли ничего придумать. Хозяева же, заиграв в равных составах, почти сразу открыли счёт. Даниил Мельник отобрал шайбу у соперника, вышел 1 на 1 с вратарём и вывел островной коллектив вперёд. Ещё несколько голевых моментов создали хозяева площадки в зоне "СКА-Варягов", однако реализовать их не удалось.

После перерыва "Сахалинские акулы" продолжили давление на чужие ворота - это сначала привело к буллиту, который не реализовал Данила Гроза, а потом и к голу Александра Морозова.

К сожалению болельщиков островной команды, гостям достаточно быстро удалось не только отквитать одну шайбу, но и сравнять цифры на табло.

Все силы "Акул" в третьем периоде были брошены на то, чтобы победить. Несколько раз за двадцатиминутку они были близки к этому, но разобраться с соперником в основное время не получилось.

Исход встречи разрешился в овертайме. Практически в самом начале "Варяги" завладели численным преимуществом и реализовали лишнего к середине дополнительного периода, - рассказала пресс-атташе сахалинской команды.

Островитяне заработали в актив одно очко для турнирной таблицы и уже сегодня, 12 января, попробуют взять реванш у "СКА-Варягов" в 19:00 на льду "Арены Сити".