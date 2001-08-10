Абсолютный чемпион по тамешивари провел тренировки для сахалинских каратистов

На новогодних каникулах сахалинские каратисты продолжали тренироваться. На остров впервые прибыл абсолютный чемпион мира по тамешивари 2019 года Илья Карпенко. Он провел в Южно-Сахалинске учебно-тренировочные сборы. В них приняли участие воспитанники школы киокусинкай, а также тренеры.

Так как приглашенный гость является абсолютным победителем в искусстве разбивания твердых предметов (тамешивари), он много рассказывал о том, как можно укреплять конечности, чтобы удары были мощные и жесткие.

Кроме того, Илья Карпенко показывал подводящие упражнения для тренировок, на которых были разобраны его любимые приемы, связки и фишки. Например, как подсечь соперника или нанести удар с разворота.

- Сборы оказались очень познавательными, дети с интересом тренировались, - рассказал островной тренер-преподаватель Владислав Хан (первый дан). – Каждый гость показывает свое. Основная особенность Ильи Карпенко – неожиданные удары. Никогда не поймешь откуда он может нанести их. Он владеет своим телом так, что делает движение корпусом в одну сторону, а бьет в другую. И при этом не понятно куда и чем он ударит. Очень матерый, резкий и крепкий спортсмен.

На заключительной тренировке прошли поединки кумите – Илья Карпенко вступил в бой с каждым участником учебно-тренировочных сборов. В финале гость оставил автографы на защитных средствах сахалинских каратистов.

Отметим, что абсолютный чемпион мира по тамешивари 2019 года является чемпионом России и Америки, а также призером чемпионатов Японии, Европы и мира по кумите. На этом каратист не останавливает и продолжает готовиться к будущим соревнованиям.

Недавно к воспитанникам школы киокусинкай приезжали другие именитые каратисты, чтобы поделиться своим опытом: призер Чемпионата мира, чемпион Японии, чемпион Европы, 5-тикратный чемпион России, сенсей Годерзи Капанадзе; 12-ти кратный чемпион Европы, абсолютный чемпион Японии, чемпион Америки и чемпион Мира Алехандро Наварро; чемпионка России, абсолютная чемпионка Европы, чемпионка Америки, чемпионка Мира по киокусинкай и заслуженный мастер спорта России Ксения Засорина.