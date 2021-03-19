Кубок губернатора и Кубок Победы разыграют на Сахалине

В Южно-Сахалинске состоялось совещание, посвященное чемпионату Сахалинской области по хоккею. Оно прошло среди представителей хоккейных команд, которые обсудили предстоящие соревнования. Напомним, в рамках игр будут проведены два региональных турнира «Кубок губернатора Сахалинской области» и «Кубок Победы».

В обсуждениях приняли участие любительские команды «Остров» (Холмск), «Спарта» (Южно-Сахалинск), «Авангард» (Южно-Сахалинск), «Океан» (Невельск), «Северная звезда» (Ноглики). Ожидается, что в борьбу еще вступят команды «Восток» (Смирных), «Легион» (Углегорск), а также команды пограничного управления из областного центра «Рубеж 1» и «Рубеж 2».

Первые игры стартуют 3 апреля. С сегодняшнего дня команды начали подавать заявки. К чемпионату допускаются спортсмены 2004 года рождения и старше. Главным нововведением этого года является то, что к участию в играх допускаются не более трех хоккеистов в одной команде, имеющих квалификацию «Мастер-спорт школьник».

Мастер-спорт школьник – это хоккеист, учившийся и закончивший специализированные спортшколы по хоккею с шайбой или с мячом, выступавший в соревнованиях, проводимых под эгидой этих школ, а также за команды мастеров КХЛ, ВХЛ, МХЛ, АХЛ, Первая Лига. Но участвовать хотят все, и чтобы местные игроки-любители не сидели на скамье запасных, сахалинская федерация хоккея приняла такое решение.

- Мы хотим, чтобы играли как можно больше районных команд. Раньше в областном чемпионате участвовали 24 команды. Сейчас их намного меньше, два года назад играли 13 команд. На сегодняшний день набралось пока девять ХК, - рассказал замдиректора федерации хоккея и председатель судейского комитета Валерий Рада. – Хоккеисты из районов смогут тренироваться вместе с подготовленными спортсменами и смотреть, как они играют.

Любители смогут пригласить к себе подготовленных хоккеистов из команды «Сахалинские орланы», которые играли на Первенстве России Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Поэтому «Сахалинские орланы» допущены к участию в составе других команд.

Чемпионат продлится до июня. Сначала хоккейные команды сыграют друг с другом. После этого они поделятся на две группы. Первая – четверка сильнейших, которая поборется за Кубок губернатора. Вторая группа разыграет Кубок Победы.