В Южно-Сахалинске начались Всероссийские соревнования по сноуборду

В течение пяти дней на трассах СТК «Горный воздух» и ГЛК «Парковая» пройдут состязания в дисциплинах биг-эйр, слоуп-стайл, параллельный слалом, параллельный слалом-гигант и сноуборд-кросс.

В гости к островитянам приехали спортсмены из Магаданской области, Камчатского и Приморского краев. Общее количество участников составляет несколько десятков человек. Среди них есть как начинающие, так и довольно титулованные сноубордисты.

Первым видом программы стал параллельный слалом. Это – дисциплина сноуборда, в которой два спортсмена спускаются по параллельным трассам с установленными на них флагами синего и красного цветов. Побеждает спортсмен, прошедший дистанцию быстрее, при условии соблюдения правил.

В итоге среди девочек 2008 г.р. и младше лучше всех проявила себя Злата Аввакумова из Магаданской области. На втором месте – ТаисьяЖелтова из Южно-Сахалинска, на третьем – ее подруга по команде Екатерина Уланина.

- Сноубордом занимаюсь два года. Уже есть результаты. На чемпионате ДФО у меня было серебро в слаломе-гиганте и золото в слаломе. Главное – хорошо проехать на трассе и тогда все получится. Мне нравится, что едешь не один, а параллельно: видно соперника, - поделилась своим впечатлениями Таисья Желтова.

У мальчиков этого возраста первенствовал Игорь Надыршин, опередивший в финале Дмитрия Лебедева. Бронзовый призер – Александр Бабушкин. Все они представляли Сахалинскую область.

Игорь Надыршин мечтал о победе, которая позволила бы ему приблизиться к выполнению I спортивного разряда.

- Основная сложность – это первая пара поворотов, где сейчас лед. А вообще, трасса очень хорошая, снег классный. Мне больше нравится слалом-гигант, но лучше получается почему-то в слаломе, - рассуждает спортсмен.

У девушек 2006-2007 г.р. победила Анастасия Новик (Сахалин). Вместе с ней на пьедестал почета поднялись Валерия Иванова (Камчатка) и Кристина Зайцева (Сахалин).

У юношей тройка лидеров выглядит так: Денис Мартыненко, Валерий Бутаков (оба – Камчатка), Никита Маджара (Сахалин).

В старшей возрастной группе (2005 г.р. и старше) первое место заняли Александра Костюк (Камчатка) и Михаил Тарабанько (Приморье), второе – Алина Литвиненко и Владислав Селиванов, третье – Валерия Старус и Даниил Комин (все – Сахалин).