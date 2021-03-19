«Особенные» атлеты юга Сахалина определили самых быстрых в лыжных гонках

В селе Троицкое состоялись открытые соревнования по лыжным гонкам Регионального отделения «Специальная Олимпиада России» Сахалинской области. В них приняли участие свыше 50 «особенных» атлетов.

- На лыжню вышли воспитанники спортивных секций КШ «Надежда», СШОР ВВЕ, СШОР ЛВС, СШОР ЗВС (все – Южно-Сахалинск), а также спортивных школ Долинска и Невельска.

Участники делились на две категории. В I категории (спортсмены с синдромом Дауна и ДЦП) бежали 100 метров классическим стилем, во II категории девушки и юноши до 21 года бежали дистанцию 1000 метров свободным стилем, а атлеты старше 22 лет определили самых быстрых в забеге на 2500 метров свободным стилем, - рассказала председатель регионального отделения Специальной Олимпиады Сахалинской области Татьяна Гречаная.

Открыл соревнования директор школы МАУ «Спортивная школа г. Анива» Михаил Шамсутдинов. Он пожелал участникам хорошего настроения и побед.

После короткого инструктажа спортсмены в меру своих сил побежали к финишу. По словам организаторов, все прошло на высоком эмоциональном уровне. Участники активно болели и поддерживали друг друга.

Естественно, что как и на настоящих соревнованиях, кто-то пробежал лучше всех, а кому-то еще есть к чему стремиться.

В I категории победителями стали Полина Захарова (СШ г. Долинск), Егор Стрикун (СШОР ЛВС ), Степан Фролкин (СШ г. Невельск).

Во II категории среди юношей и девушек до 21 года лучшее время показали Алина Барышева (СШОР ЛВС), Полина Омельчук (СШ г. Долинск), Даниил Беленький (СШ г. Долинск), Владимир Тяло(СШОР ЛВС), Вадим Карасёв (СШОР ЛВС), Антон Шубин (КШ «Надежда», Денис Дорофеев (СШОР ЛВС).

А среди атлетов 22 лет и старше самыми быстрыми оказались Светлана Зыкова (СШОР ЗВС), Андрей Казачков (СШОР ЗВС), Евгений Дугушкин (СШОР ЗВС).

- Все атлеты получили медали участников, а победители и призеры были награждены призовыми медалями и грамотами. В заключение хотим выразить огромную благодарность от имени наших атлетов за помощь в организации и проведении соревнований МАУ «СШ г. Анива», - резюмировали в РО Специальной Олимпиады Сахалинской области.