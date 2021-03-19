Южно-сахалинские школьные учителя и воспитатели детских садов приняли участие в соревнованиях по плаванию

Около 100 работников южно-сахалинских школ и детских садов приняли участие в соревнованиях по плаванию в рамках спартакиады среди трудовых коллективов общеобразовательных учреждений Южно-Сахалинска. Педагоги и воспитателидетских садов состязались в заплывах на дистанции50 метров вольным стилем.

- Мы представляем один вид спорта, но у нас ведь ещё идёт зачёт и по другим видам спартакиады. У каждой команды есть какой-то свой козырь, в виде хорошо подготовленного участника или спортсмена в прошлом - либо настольным теннисом, либо кто-то волейболом занимался, - отметил участник соревнований, инструктор по физической культуре детского сада «Бусинка» Евгений Валеев.

Всего в спартакиаде приняли участие 22детских сада. Третье место занял детский сад «Незабудка», вторыми к финишу пришли работники детского сада «Черёмушки», а золото забрали представители «Белоснежки».

Среди школьных команд быстрее всех проплыли учителя из Гимназии №1, вторыми стали работники СОШ №23, замкнули тройку лидеров педагоги из СОШ №22.

Городская спартакиада среди трудовых коллективов общеобразовательных учреждений Южно-Сахалинска продлится до конца мая. Следующими этапами для работников сферы образования станут соревнования по волейболу и мини-волейболу с 22 по 23 марта. Впереди у педагогов также участие в состязаниях по волейболу, шахматам, бадминтону, лапте, мини-волейболу и выполнению испытаний комплекса ГТО.