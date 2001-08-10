Сахалинские баскетболиты обыграли "Буревестник" из Ярославля
Главная баскетбольная команда Сахалинской области сыграет в плей-офф Суперлиги-1.
Как рассказали в пресс-службе баскетбольного клуба "Восток-65", завершать "регулярку" нам выпало матчем с ярославским "Буревестником". Соперник испытывает проблемы с составом, перед игрой на Сахалине небольшие повреждения получили игроки Топтунов и Горнаев. Их оставили дома и поэтому заявка гостей выглядела крайне скромно - всего девять человек, включая администратора и главного тренера.
- "Шестьдесят пятые" по ходу игры использовали широкую ротацию, поиграли и отметились набранными баллами все, кто вышел на паркет. Цели уничтожить соперника не стояло, игра шла спокойно с преимуществом сахалинцев. "Восток" оформил +8 к большому перерыву, а во второй просто радовал болельщиков красивыми комбинациями без особой оглядки на счёт.
Омрачила радость от выхода в плей-офф травма Александра Гаврилова. Наш разыгрывающий в абсолютно стандартном игровом моменте подвернул ногу. К счастью, сроки восстановления небольшие и к четвертьфинальной серии он вернётся в строй.
В ней "Восток" сыграет с екатеринбургским "Уралмашем". После январского поражения от "заводчан" главный тренер "шестьдесят пятых" Эдуард Рауд заявил, что хочет сыграть в плей-офф именно с этой командой. Что ж, мечты иногда сбываются, - отмечают в клубе.
В итоге матч с "Буревестником" завершился со счётом 89:67. MVP этой игры стал капитан сахалинцев Алексей Голяхов (14 очков, 1 подбор).
Серия стартует 26 марта в Верхней Пышме.
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