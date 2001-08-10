Сахалинские семьи приняли участие в весёлых стартах по плаванию

Первый этап физкультурного мероприятия по плаванию весёлых стартов для всей семьи на воде «Плывём вместе» прошёл в стенах спортшколы водных видов спорта в Южно-Сахалинске.

Звание самых быстрых и ловких в весёлых конкурсах оспаривали 20 семей. Мамам, папам и ребятам предстояло собрать предметы со дна бассейна в корзину, преодолеть эстафету с нудлами и мячами, плавать всей семьёй на круге, а также тянуть линь с командой на дистанции 15 метров.

Болельщики изо всех сил поддерживали участников разноцветными плакатами, воздушными шарами и бурными аплодисментами.

По итогам состязаний победу одержала семья Александровых. Второе место заняла команда Буториных. Тройку лидеров замкнула семья Розенко.

Победители и призёры получили сертификаты и сладкие подарки. Всех участников после заплывов ожидали горячий чай и вкусные пирожки.

В спортшколе отметили, что весёлые старты для всей семьи войдут в добрую традицию учреждения и будут проводиться на постоянной основе.