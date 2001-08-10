В островной столице определили победительниц волейбольного турнира
Пять команд девушек приняли участие в волейбольном турнире «Весенняя капель». На площадку ГБУ «СШ по волейболу» вышли воспитанницы спортучреждения в возрасте десяти-тринадцати лет (2008-2010 гр.).
- У нас заявились «Сахалин-1», «Сахалин-2», «Сахалин-3», «Изумруд» и «Вертикаль». Они сыграли по круговой системе, - пояснили в ГБУ «СШ по волейболу».
Лучше всех проявили себя волейболистки «Сахалина-1», которые не проиграли соперницам ни одной партии. Четыре победы принесли им титул сильнейших.
«Изумруд» сверкнул в матчах против «Вертикали», «Сахалина-3» и «Сахалина-2», что позволило ему занять второе место.
Награды за третье место были вручены игрокам «Вертикали», одержавшим две победы. А за чертой призеров в этот раз остались команды «Сахалин-3» и «Сахалин-2», которые обязательно постараются реабилитироваться на следующих стартах.
- Победители и призеры получили заслуженные награды. Еще мы отметили лучших игроков турнира. Ими были признаны Таисия Гордеева, Алиса Коверга и Мария Свитлик, - резюмировали организаторы «Весенней капели».
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