Первенство ДФО по боксу памяти Валерия Кошкина пройдет в Южно-Сахалинске

Первенство Дальневосточного федерального округа по боксу состоится в Южно-Сахалинске. Соревнования пройдут среди юношей 13-14 лет. Они посвящены памяти тренера по боксу, мастера спорта СССР Валерия Кошкина.

Поединки пройдут с 23 по 27 марта в учебно-тренировочном центре «Восток». На остров съедутся около 150 участников из 11 регионов: Сахалинской, Магаданской, Амурской, Еврейской автономной областей, Хабаровского, Приморского, Камчатского, Забайкальского краев, Республик Бурятия, Саха (Якутия), Чукотского автономного округа.

Спортсмены выступят в 16 весовых категориях от 37 до 90 килограммов. Победителей и призеров наградят грамотами, медалями и кубками. Кроме того, победители Первенства ДФО получат путевку на Первенство России.

Федерация бокса Сахалинской области приглашает всех желающих посмотреть на захватывающие поединки юных спортсменов. Торжественное открытие состоится 23 марта в 16.00 в зале учебно-тренировочного центра «Восток» (проспект Мира, 501).

Расписание:

23 марта

16.00 – торжественное открытие

16.30 – предварительные бои

24 марта

15.00 – четвертьфинальные бои

25 марта

15.00 – четвертьфинальные бои

26 марта

12.00 – полуфинальные бои

27 марта

11.00 – финальные бои