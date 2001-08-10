Первенство ДФО по боксу памяти Валерия Кошкина пройдет в Южно-Сахалинске
Первенство Дальневосточного федерального округа по боксу состоится в Южно-Сахалинске. Соревнования пройдут среди юношей 13-14 лет. Они посвящены памяти тренера по боксу, мастера спорта СССР Валерия Кошкина.
Поединки пройдут с 23 по 27 марта в учебно-тренировочном центре «Восток». На остров съедутся около 150 участников из 11 регионов: Сахалинской, Магаданской, Амурской, Еврейской автономной областей, Хабаровского, Приморского, Камчатского, Забайкальского краев, Республик Бурятия, Саха (Якутия), Чукотского автономного округа.
Спортсмены выступят в 16 весовых категориях от 37 до 90 килограммов. Победителей и призеров наградят грамотами, медалями и кубками. Кроме того, победители Первенства ДФО получат путевку на Первенство России.
Федерация бокса Сахалинской области приглашает всех желающих посмотреть на захватывающие поединки юных спортсменов. Торжественное открытие состоится 23 марта в 16.00 в зале учебно-тренировочного центра «Восток» (проспект Мира, 501).
Расписание:
23 марта
16.00 – торжественное открытие
16.30 – предварительные бои
24 марта
15.00 – четвертьфинальные бои
25 марта
15.00 – четвертьфинальные бои
26 марта
12.00 – полуфинальные бои
27 марта
11.00 – финальные бои
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