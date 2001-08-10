Анивские лыжники приняли участие в часовой гонке

На территории Анивского городского округа на лыжных трассах села Троицкое, прошла «Часовая Гонка» лыжников

В соревнованиях приняло участие 65 лыжников. 40 мужчин и 25 женщин.

Суть гонки заключается в том, что спортсмены случайным жребием формировались в команды по 4 человека (трое мужчин, одна женщина). Команды в течении одного часа преодолевали дистанцию в 1 км, и победителем становилась та команда, которая за отведённое время преодолеет большее количество кругов.

В этом году из-за большого количества участников было принято решение провести жеребьёвку в онлайн режиме, которая транслировалась в Инстаграмме спортивной школы.

Так же, было принято решение сформировать одну женскую команду из пяти человек. Стоит отметить, что за отведённый час девушки показали очень хороший результат.

По итогам гонки, бронзовые медали завоевали лыжники команды под номером 2

Состав команды:

Галкин Александр

Атяшким Павел

Железняк Елена

Пузанова Юлия

Команда за час прошла - 25090м.

Второе место заняла команда под номером 4

Состав команды:

Иванцев Пётр

Заболотский Артем

Гусаков Артём

Петрова Зинаида

Команда за час прошла дистанцию - 25200м

Победителем стала команда под номером 14

Состав команды:

Григорьев Никита

Кройт Андрей

Попович Алексей

Калиновская Светлана

Команда за час прошла дистанцию - 25820м

Победителям и призеров гонки были вручены медали, грамоты, и сертификаты от партнеров компании Skiмир