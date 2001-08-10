Сахалинец завоевал золото Кубка России по конкуру

Андрей Лысенко стал обладателем золотой награды Кубка России по конкуру в абсолютном первенстве. Соревнования состоялись в конноспортивном комплексе «Максима Парк» в Московской области.

Спортсмен выступал верхом на гнедой венгерской кобыле Корморан-14 по программе маршрутов Группы C с высотой препятствий 135 см, в которой выступают семилетние лошади. По итогам борьбы Андрей занял первое место, пройдя дистанцию без штрафных очков, и показав результат 29,32 секунды. Ближайший соперник из Санкт-Петербурга отстал более чем на две секунды.

Также всадник выступал в паре с серым французским селем по кличке Гастон Ван Де Хелле-12 по программе 9-летних лошадей в группе B с препятствиями 145 см. В абсолютном зачёте ими был показан пятый результат, что так же является призовым местом. Маршрут был преодолён за 46,49 секунды.

Напомним, в 2020 году на Чемпионате России по конкуру Андрей в паре с Корморан завоевал две золотые медали и серебро в абсолютном первенстве. На международных соревнованиях по конкуру CSIYH** в формате этапа Кубка мира, прошедших в августе, спортсмен заработал золото. На втором этапе Кубка мира, который состоялся в сентябре 2020 года, Андрей вновь стал обладателем золотой награды.