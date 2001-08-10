Сахалинские дзюдоисты завоевали шесть медалей Всероссийских турниров
Островные дзюдоисты приняли участие в двух масштабных представительных турнирах в Хабаровске. В обоих им удалось завоевать медали.
Сначала в краевой столице прошли Всероссийские соревнования на призы Вооруженных Сил Российской Федерации. На татами вышли более 100 юниоров и юниорок до 23 лет (1999-2003 г.р.) из 22 субъектов России.
Спортсменов привлекло на эти старты два обстоятельства. Во-первых, турнир носит статус мастерского. То есть, при условии соблюдения требований ЕВСК, победители в каждой весовой категории имеют право на присвоение звания «мастер спорта России».
Во-вторых, соревнования являются дополнительным отборочным этапом перед первенством России среди юниоров и юниорок до 23 лет, куда получают путевки по три лучших дзюдоиста в каждой весовой категории.
- Звания мастеров спорта островитяне в этот раз не выполнили. А вот на первенство страны они отобрались. Серебряными призерами стали Софья Мирошниченко (весовая категория до 70 кг) и Сезимай Сыргабаева (до 63 кг), бронзовыми - Софья Аристова (до 70 кг) и Владислав Душинский (до 90 кг), - прокомментировал выступление наших борцов президент СРОО «Федерация дзюдо и самбо» Александр Кардаш.
Затем Хабаровск принял участников (свыше 130 из 20 регионов) Всероссийского турнира памяти Василия Ощепкова.
- Турнир проходит у нас уже седьмой раз. Он уже хорошо известен всем. Сейчас к нам приехали спортсмены из всех центров развития дзюдо России. Это Москва, Санкт-Петербург, Дагестан, Чечня, Тюмень, Екатеринбург, - рассказал президент Дальневосточной федерации дзюдо Геннадий Мальцев.
Сахалинцы на этих состязаниях завоевали две бронзовые награды. На третью ступень пьедестала почета поднялись Эльдар Хабиев (до 60 кг) и Зиёратшо Баротов (свыше 100 кг).
Неплохо проявили себя также Никита Березкин, Юрий Мирошниченко и Мурат Буклов, занявшие седьмое место в своих весовых категориях.
Добавим, что Софья Мирошниченко, Сезимай Сыргабаева, Владислав Душинский, Эльдар Хабиев и Зиёратшо Баротов тренируются в областной «СШ самбо и дзюдо» (тренеры Валентин Кардаш и Рамазан Саадуев), а Софья Аристова является воспитанницей отделения дзюдо СШОР по греко-римской борьбе г. Южно-Сахалинска (тренеры Андрей Сероштанов и Антонио Рихо Кастильо).
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