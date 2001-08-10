Сахалинцы завоевали три медали Чемпионата России по парасноуборду

Всеволод Щеглов и Владимир Игушкин стали обладателями золотой, серебряной и бронзовой медалей Чемпионата России по сноуборду спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). Соревнования в эти дни проходят в городе Миасс Челябинской области.

В борьбе за награды принимают участие 22 сильнейших сноубордиста со всей страны. Честь Сахалинской области на соревнованиях отстаивают спортсмены центра спортивной подготовки Сахалинской области Всеволод Щеглов и Владимир Игушкин – воспитанники тренера СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду Ольги Желтовой.

По итогам заездов в дисциплине «кросс-слалом» Всеволод стал победителем, показав лучшее время на трассе среди всех классов, а на втором месте расположился Владимир Игушкин. Также Всеволод Щеглов заработал бронзовую награду, став третьим в дисциплине «сноуборд-кросс».

- Результаты хорошие. Мы выявили слабые места и сделали необходимые выводы. Теперь нам предстоит работа над ошибками. Это заключительный старт в этом сезоне. Сейчас будем готовится к следующему, который начнётся в ноябре в Нидерландах, - отметила Ольга Желтова.