Спортсмены СШОР по греко-римской борьбе успешно выступили на всероссийских соревнованиях
С 22 по 24 марта в городе Тында прошел всероссийский турнир по вольной борьбе ‘’Надежды БАМа’’. Турнир собрал сильнейших борцов дальневосточного федерального округа, в трёх возрастных категориях соревновались около 600 участников.
Победителями и призёрами турнира стали воспитанники тренеров отделения вольной борьбы муниципальной СШОР по греко-римской борьбе Ганиева Насима и Кундухова Батраза.
Маклаков Руслан стал лучшим в весовой категории 44 кг, при этом выполнив норматив кандидата в мастера спорта по вольной борьбе. Серебряные медали завоевали Расулов Магомедрасул и Соломатин Даниил в поединках среди борцов весом 32 кг. и 35 кг. Бронзовую медаль в копилку сборной Южно-Сахалинска принес Курницкий Константин (68 кг.)
Также 23 марта в Хабаровске прошел 2 этап Спартакиады молодёжи России по тхэквондо, в которой приняли участие свыше спортсмены из Якутии, Приморья, Еврейского автономного округа и Камчатки.
Воспитанники тренера отделения тхэквондо СШОР по греко-римской борьбе Дениса Ким завоевали 2 золотых и серебряную медали Спартакиады. Две путевки на финал Спартакиады молодёжи России по тхэквондо, которая пройдет в июле в Казани, получили Чан Хер Чер и Егор Федоров. Совсем немного не хватило Максиму Синабдееву, ставшим вторым в своей весовой категории.
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