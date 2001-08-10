София Надыршина завоевала три золотые медали первенства мира по сноуборду среди юниоров

В Красноярске завершилось первенство мира среди юниоров по сноуборду. Сборная команда России стала победительницей в командном зачете.

Весомую лепту в этот успех внесла мастер спорта международного класса София Надыршина из Южно-Сахалинска (воспитанница тренеров Ольги и Алексея Желтовых из ГАУ «СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду», спортсменка областного центра спортивной подготовки).

Островная сноубордистка завоевала три золотые медали: в параллельном слаломе, параллельном слаломе-гиганте и параллельном слаломе-гиганте среди смешанных команд (вместе с Ярославом Степанко).

- Встать на высшую ступень пьедестала – это всегда честь, и ты горд, когда играет гимн твоей страны. Не первый раз еду с Ярославом командную гонку, нравится с ним ездить, поэтому все и сложилось, как надо. Еще раз доказали, что мы лучшие, - сказала София Надыршина после завершения командной гонки.