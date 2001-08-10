Сахалинцы заняли призовые места на всероссийских и международных соревнованиях по сноуборду

Островные спортсмены Юрий Чемодуров и Вячеслав Эгле оспаривали победу в этапе Кубка России и Кубке Европы по сноуборду. Соревнования прошли на курорте «Роза Хутор» в Сочи.

В VII финальном этапе Кубка России в дисциплине слоуп-стайл первое место занял сахалинец, спортсмен центра спортивной подготовки Сахалинской области (ЦСП) Юрий Чемодуров, серебро у Марка Теймурова из Краснодарского края, а бронза досталась москвичу Алексею Маглову. В дисциплине биг-эйр сахалинец, спортсмен ЦСП Вячеслав Эгле занял третье место, второе место у Марка Теймурова, а бронза у Алексея Маглова.

Соревнования международного уровня (FIS) по cноуборду в биг-эйре и слоуп-стайле курорт «Роза Хутор» принимал впервые после Олимпиады-2014. Соревнования начались с выступлений в дисциплине слоуп-стайл. Помимо российских спортсменов в стартах приняли участие райдеры из Швейцарии, Белоруссии и Грузии.

По итогам этапа Кубка Европы сахалинец Юрий Чемодуров, второе место у Марка Теймурова, а золото завоевал Никита Автанеев из Москвы.