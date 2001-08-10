Южно-сахалинские хоккеисты вышли в суперфинал всероссийского турнира Золотая шайба им А.В.Тарасова

28 марта в Нижнем Новгороде (Нижегородская область) завершился этап турнира финальных Всероссийских соревнований юных хоккеистов "Золотая шайба" имени А.В. Тарасова среди команд юношей 2008-2009 годов рождения. В турнире принимали участие 16 команд из Республики Хакасия, Новосибирской области, Томской области, Камчатского края, Нижегородской области, Алтайского края, Забайкальского края, Иркутской области, Республики Саха Якутия, Омской области, Приморского края, Республики Бурятия, Хабаровского края, Амурской области и Красноярского края.

В борьбе за путёвку на суперфинал, островной регион представили воспитанники тренера отделения хоккея СШ игровых видов спорта Южно-Сахалинска Матея Дубецки, входящие в состав команды «Арена Мастер-2008».

Наши хоккеисты, одержав в своей подгруппе 5 побед над оппонентами из Томска (11:1), Абакана (19:0), Благовещенска (15:0) и Артема (5:2 и 7:4), встретилась в финале со своим давним соперником — ребятами из команды «Трансбункер» (Хабаровский край, Ванино).

В первом периоде южносахалинцы сразу ушли в приличный отрыв в счете (5:1). Ворота «Трансбункера» поразили Савелий Рубцов, Андрей Гандуров и Никита Римша, двумя шайбами отметился Артур Гайкалов.

Второй период завершился все также не в пользу хоккеистов из Ванино — 8:3. Три шайбы в победу нашей команды добавили Кирилл Каргаполов, Платон Чмелев и Никита Макаров.

В завершающем периоде воспитанники Матея Дубецки не оставили шансов своему сопернику, забив еще две шайбы. С подачи Кирилла Крагаполова красивым голами отметились Афанасий Кислых и Никита Макаров.

Суперфинал турнира Всероссийских соревнований юных хоккеистов "Золотая шайба" имени А.В. Тарасова среди команд юношей 2008-2009 годов рождения пройдет в апреле-мае текущего года в городе Пермь, где встретятся 16 лучших хоккейных дружин страны.