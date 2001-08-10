Сахалинские легкоатлеты завоевали 20 медалей всероссийских соревнований

Сборная команда Сахалинской области выступила на Всероссийских соревнованиях по лёгкой атлетике «Старты надежд» в Хабаровске. По итогам трёх дней состязаний островные спортсмены завоевали девять золотых, восемь серебряных и три бронзовые награды.

Звание самых быстрых оспаривали более 420 легкоатлетов 2006-2007 и 2008-2009 годов рождения из семи регионов Дальнего Востока: Хабаровского, Приморского и Забайкальского краёв, республики Саха, Еврейской автономной области, а также Амурской и Сахалинской областей. В состав островной сборной вошли ребята из Южно-Сахалинска, Долинска, Корсакова, Макарова и села Малокурильское.

В возрастной группе до 14 лет победителями стали Варвара Мухортова (тренер Алексей Жижикин), Анастасия Лесник (тренер Наталья Шапкина), Кристина Лещина (тренер Константин Крымский), Егор Клименченко (тренер Иван Семенов), Таисия Демьянова (тренеры Сергей Долгов и Елена Елохина). Серебряные награды заработали Илья Халин (тренер Полина Петрова) и Алиса Митрофанова (тренер Константин Крымский). В смешанной эстафете 4х200 метров приняло участие девять команд, по итогам которой сахалинцы Алиса Митрофанова, Варвара Мухортова, Илья Халин и Виталий Ланцев (тренеры Сергей Долгов и Елена Елохина) заняли первое место.

Среди спортсменов до 16 лет золотые медали завоевали Егор Звягинцев (тренер Олег Попов), Елизавета Романюта (тренер Иван Семенов) и Евгений Кудряшов (тренер Иван Семенов). Серебро заработали Егор Звягинцев, Ольга Окунева (тренер Наталья Шапкина), Илья Данилюк (тренер Полина Петрова), Дмитрий Патрасай (тренер Иван Семенов), Михаил Кожаров (тренеры Сергей Долгов и Елена Елохина) и Евгений Турецков (тренеры Сергей Долгов и Елена Елохина). Бронзовые награды в копилку сборной отправили Артём Троян (тренеры Сергей Долгов и Елена Елохина) и Михаил Кожаров. В смешанной эстафете 4х200 метров сахалинцы так же стали третьими среди 12 команд. Бронзу заработали Михаил Кожаров, Илья Данилюк, Валерия Чернова и Николь Внукова (тренер девушек – Константин Крымский).

Специальным призом гран-при за лучший результат среди всех результатов была отмечена Елизавета Романюта.