Тихоокеанское
информационное агентство
31 Марта 2021
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13:12, Сегодня | Новости спорта Сахалина и Курил

Южносахалинские спортсмены завоевали «золото» на всероссийских соревнованиях по стрельбе

Южносахалинские спортсмены завоевали «золото» на всероссийских соревнованиях по стрельбе

В Казани (Республика Татарстан) завершились первенство России по стрельбе из малокалиберного оружия и всероссийские соревнования по стрельбе из пневматического оружия среди спортсменов до 17 лет.  В состязаниях приняли участие порядка 300 спортсменов из 34 регионов страны, в том числе  6 мастеров  спорта и более 100 кандидатов в мастера спорта.

         Островной регион представили воспитанники тренера отделения пулевой стрельбы спортивной школы игровых видов спорта Геннадия Лаптева Константин Обоскалов и Анна Бойко.

         Южно-сахалинский спортсмен стал лучшим в стрельбе из пневматической винтовки на дистанции 10 метров из положения стоя (ВП-60). Являясь кандидатом в мастера спорта, Константин Обоскалов выбил победные 247,8 очков, обойдя сильнейших стрелков из Московской области и Самары.

         Еще две золотые медали в копилку сборной Сахалинской области принесли Анна Бойко и Константин Обоскалов в новом виде олимпийской программы - упражнении ВП-ПС (стрельба из пневматической винтовки - пары смешанные), в котором приняло участие 61 пара спортсменов.

         В финальном зачете сахалинцы встретились со стрелками из Самары Светланой Маслаковой и Марком Плющом. Так называемый, медаль-матч завершился в пользу воспитанников Геннадия Лаптева со счетом 16-6.

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