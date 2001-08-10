Южносахалинские спортсмены завоевали «золото» на всероссийских соревнованиях по стрельбе

В Казани (Республика Татарстан) завершились первенство России по стрельбе из малокалиберного оружия и всероссийские соревнования по стрельбе из пневматического оружия среди спортсменов до 17 лет. В состязаниях приняли участие порядка 300 спортсменов из 34 регионов страны, в том числе 6 мастеров спорта и более 100 кандидатов в мастера спорта.

Островной регион представили воспитанники тренера отделения пулевой стрельбы спортивной школы игровых видов спорта Геннадия Лаптева Константин Обоскалов и Анна Бойко.

Южно-сахалинский спортсмен стал лучшим в стрельбе из пневматической винтовки на дистанции 10 метров из положения стоя (ВП-60). Являясь кандидатом в мастера спорта, Константин Обоскалов выбил победные 247,8 очков, обойдя сильнейших стрелков из Московской области и Самары.

Еще две золотые медали в копилку сборной Сахалинской области принесли Анна Бойко и Константин Обоскалов в новом виде олимпийской программы - упражнении ВП-ПС (стрельба из пневматической винтовки - пары смешанные), в котором приняло участие 61 пара спортсменов.

В финальном зачете сахалинцы встретились со стрелками из Самары Светланой Маслаковой и Марком Плющом. Так называемый, медаль-матч завершился в пользу воспитанников Геннадия Лаптева со счетом 16-6.