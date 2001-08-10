Спортсмены СШОР по греко-римской борьбе заняли призовые места на первенстве ДФО по борьбе

Трое воспитанников СШОР по греко-римской борьбе Южно-Сахалинска взошли на пьедестал почета по результатам первенства ДВФО по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет, которое проходило в Хабаровске с 28 по 30 марта.

На борцовских коврах встретились более 120 спортсменов из Забайкальского, Приморского, Хабаровского краев, Магаданской и Сахалинской областей, а также Республики Саха (Якутия).

Честь островного региона отстаивали воспитанники тренеров СШОР по греко-римской борьбе Евгения Иванова, Виталия Хона, Александра Огаркова и Эдуарда Зарюты.

По результатам двухдневной борьбы победителем в категории "юноши до 32 кг" стал Минеев Данил (тренеры Хон, Зарюта). 14-летний южносахалинец провел выигрышную серию из 3 схваток и в финале одолел сильного соперника из Приморья.

- Всю встречу наш спортсмен проигрывал своему оппоненту по технике борьбы. Но к завершению схватки счет стал равным 7-7 и за 3 секунды до финального гонга Данил провел бросок через бедро. За бросок судьи назначили 4 балла и Минеев одержал непростую, но заслуженную победу, - рассказал тренер СШОР по греко-римской борьбе Виталий Хон.

Серебряным призером в категории "юноши 110 кг" стал Козинов Роберт (тренеры Огарков, Иванов). Бронзовую награду завоевал Шубаро Нестор, который выступал в категории "юноши до 48 кг" (тренеры Огарков, Иванов).