Сахалинцы завоевали 10 медалей Первенства Дальнего Востока по боксу

Сборная команда Сахалинской области завоевала 10 медалей Первенства Дальневосточного федерального округа по боксу среди юношей 13-14 лет. Соревнования прошли на базе УТЦ «Восток» в Южно-Сахалинске.

На протяжении трёх дней за звание сильнейших боролись более 150 спортсменов из 11 регионов: Хабаровского, Приморского, Камчатского и Забайкальского краев, республик Бурятия и Саха (Якутия), Чукотского автономного округа, Еврейской автономной области, а также Магаданской, Амурской и Сахалинской областей.

По итогам состязаний в своих весовых категориях золотые медали завоевали сахалинцы Ислам Агаев, Дмитрий Дымарчук, Акжол Джумагулов и Алексей Хошев. Серебряные награды заработали Даниил Слепухин, Захар Чичигоров и Артём Писарев. Бронза досталась Ринчину Очирову, Евгению Жатько и Егору Степкину.

В командном зачёте Сахалинская область расположилась на втором месте. Первое заняли приморцы, третье – хабаровчане.

Специальным призом за самый красивый бой отметили Леона Иннокентьева (Якутия) и Захара Чичигова (Сахалинская область).

Лучшим боксёром признан островной спортсмен Нурсултан Джумагулов.

Победители соревнований получат путёвку на Первенство России по боксу среди юношей 13-14 лет, которое пройдёт с 22 по 30 мая в Анапе.