Тихоокеанское
информационное агентство
31 Марта 2021
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16:42, Сегодня | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинцы завоевали 10 медалей Первенства Дальнего Востока по боксу

Сахалинцы завоевали 10 медалей Первенства Дальнего Востока по боксу

Сборная команда Сахалинской области завоевала 10 медалей Первенства Дальневосточного федерального округа по боксу среди юношей 13-14 лет. Соревнования прошли на базе УТЦ «Восток» в Южно-Сахалинске.

На протяжении трёх дней за звание сильнейших боролись более 150 спортсменов из 11 регионов: Хабаровского, Приморского, Камчатского и Забайкальского краев, республик Бурятия и Саха (Якутия), Чукотского автономного округа, Еврейской автономной области, а также Магаданской, Амурской и Сахалинской областей.

По итогам состязаний в своих весовых категориях золотые медали завоевали сахалинцы Ислам Агаев, Дмитрий Дымарчук, Акжол Джумагулов и Алексей Хошев. Серебряные награды заработали Даниил Слепухин, Захар Чичигоров и Артём Писарев. Бронза досталась Ринчину Очирову, Евгению Жатько и Егору Степкину.

В командном зачёте Сахалинская область расположилась на втором месте. Первое заняли приморцы, третье – хабаровчане.

Специальным призом за самый красивый бой отметили Леона Иннокентьева (Якутия) и Захара Чичигова (Сахалинская область).

Лучшим боксёром признан островной спортсмен Нурсултан Джумагулов.

Победители соревнований получат путёвку на Первенство России по боксу среди юношей 13-14 лет, которое пройдёт с 22 по 30 мая в Анапе.

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