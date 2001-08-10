Сахалинские горнолыжники стали сильнейшими по итогам соревнований «Утро Родины»

Всероссийские соревнования по горнолыжному спорту среди спортсменов 2009-2010 и 2007-2008 годов рождения (U12 и U14) «Утро Родины» завершились в Южно-Сахалинске. В финальный день заездов горнолыжники состязались в командном спуске.

Старты на трассе «Армейка» СТК «Горный воздух» собрали восемь команд. Каждая состояла из четырёх спортсменов – двух девушек и двух юношей. Сначала прошли четвертьфинальные заезды, потом – полуфинал, затем малый финал за третье и четвёртое места, и в завершении состоялись финальные заезды.

Спуски проходили парами: одновременно стартовали по спортсмену от одной из двух команд. В следующий этап проходили те, кто набрал три из четырёх побед и больше. При счёте 2:2 победителей определяли по сумме времени заездов.

- Поначалу было страшно, потому что склон крутой, но во время пробного спуска прокатился и понял, что всё отлично, - поделился впечатлениями 13-летний спортсмен из Магадана Тимур Царьков. – На Сахалине я во второй раз и мне здесь очень нравится – у вас здесь разнообразные склоны для всех видов сложности и для всевозможных горнолыжных дисциплин.

По итогам заключительного дня соревнований победу одержала островная команда «Сахалин-1».

- Наша команда – это плод усилий тренера. Мы друг друга поддерживали, и по результатам получили достойную награду. Сложностей сегодня не было. Конечно, у спортсменов были падения, но к нашей команде это не относилось, - рассказала сахалинская горнолыжница Вероника Лещенко. – Я выступала на соревнованиях все три дня. В слаломе заняла первое место, а в гиганте – пятое.

Второе место в командной гонке заняли спортсмены, представляющие Магадан. Тройку лидеров замкнул Казахстан.

Также были подведены итоги в командном зачёте. В категории U12 кубок победителей достался островной команде «Сахалин-1». Ребята заработали восемь медалей различного достоинства. На втором месте расположились их земляки из «Сахалин-2». Почётное третье место заняли камчатские спортсмены.

В группе U14 золото так же взял «Сахалин-1» с семью медалями. Серебро получил «Сахалин-2». Бронза досталась Магадану.

В абсолютном зачёте победу одержал «Сахалин-1».

- Я очень доволен результатами. Думал, сможем ли мы лидировать, и по итогу всё удалось. Соревнования прошли очень хорошо, несмотря на то, что погода первые два дня оставляла желать лучшего – были туман и сырость. Тем не менее, трассу подготовить удалось. Основа была сделана ещё во время Far East Cup, а после его окончания специалисты остались и продолжили готовить трассу на «Утро Родины», - поделился подробностями председатель сахалинской федерации горнолыжного спорта Андрей Агеенко.

До закрытия сезона Сахалин ждут ещё три горнолыжных состязания: 4 апреля пройдут соревнования среди ветеранов и любителей, 10 числа завершится кубок Сахалинской области и 11 апреля состоится командная гонка сильнейших.