Софья Матвеева из Южно-Сахалинска завоевала золотую медаль юниорского первенства России по горнолыжному спорту

В Елизово (Камчатский край) началась заключительная часть чемпионата России по горнолыжному спорту. Всего на старт вышли почти 100 участников.

Первым видом программы стал супергигант, который принес победу камчатским горнолыжникам. У мужчин лучшее время показал Иван Кузнецов, у женщин - Юлия Плешкова.

По итогам этой гонки также были победители и призеры первенства России среди юниоров и юниорок.

Среди юниорок первенствовала мастер спорта из Южно-Сахалинска Софья Матвеева, а в состязаниях юниоров островные горнолыжники завоевали две медали: Александр Кудрявцев – серебряную, Кирилл Казаков – бронзовую.

1 апреля в рамках чемпионата России состоятся соревнования в дисциплине слалом-гигант. 2 и 3 числа спортсменов ждут состязания в слаломе. 4 апреля пройдут командные соревнования.