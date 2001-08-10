3 и 4 апреля состоятся два областных турнира по дзюдо
В ближайшие выходные в Южно-Сахалинске состоятся «Кубок губернатора Сахалинской области», а также чемпионат островного региона по дзюдо.
- Турнир на «Кубок губернатора Сахалинской области, посвященный памяти И. П. Фархутдинова», ведет свою историю с 1998 года (единственный перерыв был в прошлом году, когда соревнования не проводились из-за пандемии коронавируса). Таким образом, нынешний будет 23-м по счету, - рассказал директор областной «СШ самбо и дзюдо» Александр Кардаш.
В субботу, 3 апреля пройдут состязаний в возрастных группах 2009 – 2010 и 2005 – 2007 г.р. В воскресенье за медали будут бороться юноши 2007– 2008 г.р.
Организаторы решили совместить два мероприятия, чтобы юные дзюдоисты смогли не только сами побороться, но и увидеть выступление всех сильнейших спортсменов Сахалина. Поэтому, 4 апреля состоится еще и чемпионат островного региона.
На татами выйдут мастера спорта и КМС из нескольких городов Сахалина. Медали будут вручены чемпиону и призерам в семи весовых категориях (до 60, 66, 73, 81, 90, 100 и свыше 100 кг).
Место проведения «Кубка губернатора Сахалинской области» и чемпионата островного региона – спортивный зал СШОР по греко-римской борьбе (ул. Горького, 7/1).
3 апреля в 10:00 состоится торжественная церемония открытия турнира. В 10:15 начнутся предварительные поединки юных дзюдоистов.
В воскресенье начало «Кубка губернатора» запланировано на 10:00, а чемпионата области – на 12:00.
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