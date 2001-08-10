Сахалинцев приглашают посмотреть на игры областного чемпионата по хоккею
3 апреля стартует чемпионат Сахалинской области по хоккею среди взрослых команд-любителей. В рамках него разыграют Кубки Губернатора, Победы и Якоря. Жителей и гостей Южно-Сахалинска и Холмска приглашают поболеть за любимые команды и насладиться играми на льду. Вход бесплатный.
На участие в чемпионате заявилось девять команд. Игры пройдут по круговой системе, затем в режиме плей-офф четверка лидеров будет биться за Кубок Губернатора. Остальные разыграют Кубок Победы и Кубок Якоря.
Для всех участников соревнований есть хорошая мотивация бороться до последнего. Всех спортсменов ждут медали, дипломы, личные призы в номинациях. Планируется также призовой фонд для победителей и призеров. Соревнования продлятся ориентировочно до 10 июня.
Напомним, к чемпионату допускаются спортсмены 2004 года рождения и старше. Главным нововведением этого года является то, что к участию в играх допускаются не более трех хоккеистов в одной команде, имеющих квалификацию «Мастер-спорт школьник».
Мастер-спорт школьник – это хоккеист, учившийся и закончивший специализированные спортшколы по хоккею с шайбой или с мячом, выступавший в соревнованиях, проводимых под эгидой этих школ, а также за команды мастеров КХЛ, ВХЛ, МХЛ, АХЛ, Первая Лига. Но участвовать хотят все, и чтобы местные игроки-любители не сидели на скамье запасных, сахалинская федерация хоккея приняла такое решение.
Любители по желанию могли пригласить к себе подготовленных хоккеистов из команды «Сахалинские орланы», которые играли на Первенстве России Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Поэтому «Сахалинские орланы» допущены к участию в составе других команд.
Расписание игр чемпионата Сахалинской области:
3 апреля (1 тур)
08.30 Рубеж 1 – Спарта (дворец спорта «Кристалл»);
15.00 Легион – Поронайск (дворец спорта «Кристалл»);
15.00 Остров – Океан (спортивный комплекс «Холмск-Арена»).
4 апреля (2 тур)
08.45 Авангард – Легион (дворец спорта «Кристалл»);
10.00 Открытие соревнований (дворец спорта «Кристалл»);
10.15 Восток – Остров (дворец спорта «Кристалл»);
19.00 Спарта – Океан (ледовый комплекс «Арена Сити»).
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