Елена Костенко из Южно-Сахалинска – серебряный призер чемпионата страны по хаф-пайпу

В Красноярске завершился чемпионат России по сноуборду и фристайлу. Впервые в истории соревнования во всех дисциплинах проходили на одном спортивном объекте.

- Такие масштабные состязания Красноярск теперь принимает регулярно благодаря зимней Универсиаде-2019 и её наследию. Объекты для Всемирных студенческих игр строили по мировым стандартам, - пояснили организаторы.

Заключительным видом программы чемпионата страны по сноуборду был хаф-пайп. Эта дисциплина представляет собой выполнение спортсменами акробатических трюков в специальной конструкции, напоминающей по форме букву U.

В состязаниях женщин первое место заняла Елизавета Богданова из Москвы, для которой это уже пятая победа в чемпионате России в хаф-пайпе.

Обладательницей серебряной награды стала мастер спорта международного класса из Южно-Сахалинска Елена Костенко (в 2020 году она была бронзовым призером турнира).