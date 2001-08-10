Елена Костенко из Южно-Сахалинска – серебряный призер чемпионата страны по хаф-пайпу
В Красноярске завершился чемпионат России по сноуборду и фристайлу. Впервые в истории соревнования во всех дисциплинах проходили на одном спортивном объекте.
- Такие масштабные состязания Красноярск теперь принимает регулярно благодаря зимней Универсиаде-2019 и её наследию. Объекты для Всемирных студенческих игр строили по мировым стандартам, - пояснили организаторы.
Заключительным видом программы чемпионата страны по сноуборду был хаф-пайп. Эта дисциплина представляет собой выполнение спортсменами акробатических трюков в специальной конструкции, напоминающей по форме букву U.
В состязаниях женщин первое место заняла Елизавета Богданова из Москвы, для которой это уже пятая победа в чемпионате России в хаф-пайпе.
Обладательницей серебряной награды стала мастер спорта международного класса из Южно-Сахалинска Елена Костенко (в 2020 году она была бронзовым призером турнира).
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