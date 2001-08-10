Сборная Сахалинской области – бронзовый призер чемпионата России по горным лыжам

Чемпионат России по горнолыжному спорту в Елизово (Камчатский край) завершился гонками в командных соревнованиях.

За победу боролись восемь команд, в составе которых выступали по четыре спортсмена (два мужчины и две женщины). По одному спортсмену каждой команды параллельно проходили дистанцию, а по итогам четырех заездов определялся общий результат.

В четвертьфинале сборная команда Сахалинской области опередила горнолыжников Алтайского края.

В полуфинале островитяне проиграли, а в заезде за третье место выиграли у сборной команды Красноярского края со счетом 3:1.

Таким образом, бронзовыми призерами чемпионата страны стали Софья Матвеева, Леонид Трясов, Софья Крохина, Артем Кашинцев.

Итоги чемпионата:

1. Камчатский край.

2. Московская область.

3. Сахалинская область.