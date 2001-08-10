Тихоокеанское
информационное агентство
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14:32, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинские гимнастки завоевали медали V летней Спартакиады молодежи России

Сахалинские гимнастки завоевали медали V летней Спартакиады молодежи России

Второй этап V летней Спартакиады молодежи России по художественной гимнастике прошел во Владивостоке. Островные спортсменки привезли серебро и бронзу.

Сборная Сахалинской области стала бронзовым призёром в командном зачёте. В состав сборной вошли Исакова Николь, Валерия Промзинова, Полина Григорьева, Елизавета Пчелова, Ксения Коротаева (гимнастки спортшколы по плаванию г. Южно-Сахалинска), Кристина Фесенко, Дарья Парфентьева из спортшколы Анивы.

В индивидуальном многоборье Дарья Парфентьева завоевала серебряную медаль (тренер Лукина Ольга).

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